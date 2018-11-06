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Terim'den TFF'ye: Bu Allah'ın ayeti değil

Fatih Terim, TFF'nin derbide çıkan olaylar sonrası disipline sevk edilen isimleri, kritik Schalke maçı öncesi açıklamasını sert bir dille eleştirdi

Spor / 06 Kasım 2018 Salı 23:07
Terim'den TFF'ye: Bu Allah'ın ayeti değil

Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim, Schalke 04 maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim'in hedefinde son derece önemli olan Devler Ligi maçı öncesi disiplin sevklerini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu vardı.

"BU AYET DEĞİL"

Disiplin kuruluna gönderilen isimlerin genellikle salı günü açıklandığını ama bunun bir ayet ya da Allah'ın kanunu olmadığını ifade eden Terim şöyle konuştu: "Maç günü sevk kararının çıkması açıkçası çok hoş olmadı. Muhakkak ki salı günleri açıklanıyor ama bu ayet değil ki, Allah'ın kanunu değil ki değişmesin. Bu insanların koyduğu bir kural. Merak etme, sabah da verebilirsin. Madem bu sevkleri açıkladın, eksik kaldı. Arkasından bir de Schalke'ye destek mesajı beklerdim federasyondan."

SchalkeTürkiye Futbol FederasyonuFatih TerimAllahGalatasaray


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