Olaylı derbide PFDK'ya sevk edilenler belli oldu

Olaylı derbinin faturası ağır oldu. İşte PFDK'ya sevk edilenler...



GALATASARAY'DAN SEVK EDİLENLER



GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 02.11.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve kulübün resmi sitesinden yapılan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in Kulübün resmi internet sitesinden yapılan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in aynı müsabakadaki 'hakareti ve tehdidi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 03.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın aynı müsabakadaki 'saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu PAPA ALIOUNE NDIAYE'nin aynı müsabakadaki 'saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu RYAN HENK DONK'un aynı müsabakadaki 'saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 06.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in aynı müsabakadaki 'saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 06.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARIANO FERREIRA FILHO'nun aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 95/2. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ABDURRAHİM ALBAYRAK'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi UĞUR YILDIZ'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi FAHRİ YILMAZ'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi ERAY SÖZEN'in aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi HANDE SÜMERTAŞ'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







FENERBAHÇE'DEN SEVK EDİLENLER



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 02.11.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki '4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ROBERTO SOLDADO RILLO'nun aynı müsabakadaki 'saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JAILSON MARQUES SIQUEIRA'nın aynı müsabakadaki 'saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi BÜLENT ATAŞ'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ BOZAN'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

