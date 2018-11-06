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Devler Ligi'nde tarihi galibiyet Liverpool dağıldı

Kızılyıldız, sahasında Liverpool'u Milan Pavkov'un golleriyle 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldı.

Spor / 06 Kasım 2018 Salı 23:02
Devler Ligi'nde tarihi galibiyet Liverpool dağıldı

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Kızılyıldız'a konuk olan Liverpool, deplasmandan 2-0 mağlup ayrıldı.

Maça etkili başlayan İngiliz temsilcisi özellikle Sturridge'le fırsatları çevirirken Kızılyıldız 22. dakikada Pavkov'un kafa golüyle 1-0 öne geçti. Liverpool bu golün şokunu atlatamadan kalesinde 2. golü gördü. 29. dakikada ceza sahası dışından harika bir şut çıkaran Milan Pavkov, jeneriklik bir golle takımını 2-0 öne geçirdi. İkinci yarının tamamına yakını Liverpool baskısıyla geçse de kalesini iyi savunan Kızılyıldız, güçlü rakibini devirmeyi başardı.

Bu sonuçla Liverpool 6 puanda kalırken Kızılyıldız puanını 4'e çıkardı.

Gecenin bir diğer maşında ise Club Brugge Monaco'yu 4-0 mağlup etti.

MilanLiverpoolMonacoKızılyıldız


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