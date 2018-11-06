Devler Ligi'nde tarihi galibiyet Liverpool dağıldı

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Kızılyıldız'a konuk olan Liverpool, deplasmandan 2-0 mağlup ayrıldı.



Maça etkili başlayan İngiliz temsilcisi özellikle Sturridge'le fırsatları çevirirken Kızılyıldız 22. dakikada Pavkov'un kafa golüyle 1-0 öne geçti. Liverpool bu golün şokunu atlatamadan kalesinde 2. golü gördü. 29. dakikada ceza sahası dışından harika bir şut çıkaran Milan Pavkov, jeneriklik bir golle takımını 2-0 öne geçirdi. İkinci yarının tamamına yakını Liverpool baskısıyla geçse de kalesini iyi savunan Kızılyıldız, güçlü rakibini devirmeyi başardı.



Bu sonuçla Liverpool 6 puanda kalırken Kızılyıldız puanını 4'e çıkardı.



Gecenin bir diğer maşında ise Club Brugge Monaco'yu 4-0 mağlup etti.



