Spor Toto Süper Lig’de ilk 11 haftada topladığı 20 puanla 3’üncü sıraya yükselen Antalyaspor, deplasmandaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Akdeniz ekibi bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçın 4’ünü kazanırken 2 yenilgi aldı. Dış saha maçlarında topladığı 12 puanla zirvede bulunan Antalyaspor iç sahada ise 8 puan topladı. Akdeniz ekibi deplasmanda sırasıyla Beşiktaş’ı 3-2, Ankaragücü’nü 1-0, Alanyaspor’u 1-0 ve son olarak da Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Dış saha puan durumunda Antalyaspor’u 9 puanla Ankaragücü takip etti.



Antalyaspor’un bu haftaki rakibi Akhisarspor ise bu sezon dış sahada oynadığı 5 maçın tamamını kaybederek bu alanda ligin son sırasında yer aldı. Antalyaspor’da en golcü isimler ise 5 golle Doukara, 3’er golle Hakan Özmert ve Diego oldu. Geçen yılın aynı döneminde Antalyaspor, topladığı 12 puanla 14. sırada yer alıyordu.



