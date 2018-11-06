Beyaz Gazete Ana Sayfa

Almanya'da Galatasaray heyecanı

Galatasaray taraftarları bu akşam Schalke 04 ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Almanya’da renkli görüntüler oluşturuyor.

Spor / 06 Kasım 2018 Salı 15:09
Almanya'da Galatasaray heyecanı
Video için tıklayın

Sarı-kırmızılı taraftarlar Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanacak Schalke 04 maçı öncesi Gelsenkirchen sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Heyecanla maç saatini bekleyen bir Galatasaray taraftarı, maç için Almanya’ya geldiğini belirterek, "Bu akşamki maç zor ama hayırlısı. Nasıl bir futbol oynayacağız bakalım. İlk 20 dakika çok önemli" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, TSİ 23.00’te Schalke 04’e konuk olacak.

Schalke20 DakikaGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar