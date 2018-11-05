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UEFA'dan Türk hakemlere görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda CSKA Moskova-Roma maçında düdük çalacak. Ali Palabıyık, UEFA ise Avrupa Ligi L Grubu’nda Vidi ile PAOK arasında oynanacak maçta görev alacak.

Spor / 05 Kasım 2018 Pazartesi 13:34
UEFA'dan Türk hakemlere görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Rusya’nın CSKA Moskova ile İtalya’nın Roma takımları arasında 7 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu müsabakasını yönetecek. Rusya’nın Moskova şehrindeki Luzhniki Stadyumu’nda TSİ 20.55’te başlayacak müsabakada Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy’un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

ALİ PALABIYIK

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık ise, Macaristan’ın Vidi ile Yunanistan’ın PAOK takımları arasında 8 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi L Grubu müsabakasını yönetecek.

Macaristan’ın Budapeşte şehrindeki Ferencvaros Stadyumu’nda TSİ 20.55’te başlayacak müsabakada, Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. İbrahim Çağlar Uyarcan’ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Alper Ulusoy ve Yaşar Kemal Uğurlu ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Barış ŞimşekYaşar KemalAli PalabıyıkCüneyt ÇakırHüseyin Göçek


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