Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması

Sarı-lacivertliler resmi siteden şu açıklamayı yaptı:



Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.



YANAL DA KONUŞTU



Öte yandan TRT Spor'a konuşan Ersun Yanal, "Bana Fenerbahçe'den bir teklif yok. Hiç bir yönetici de beni bu konu için aramadı. Haberler tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı.