Eskişehirspor evinde güle oynaya

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Osmanlıspor’u 45. dakikada Alperen’in attığı gol ile devirdi. Siyah-kırmızılı ekip bu sonuç ile ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Geçen haftaki galibiyetten sonra tekrar iç sahada bunu da lehimize çevirmek istiyorduk maçtan önce. Geçen hafta değişik bir dizilişle sahaya çıkmıştık. Bu hafta da değişik bir dizilişle çıktık. Bu tabii ki hem rakipleri bir şekilde durdurma anlamında hem de kendi oyunumuzu geliştirmek anlamında oyuncularımıza basit, karşılaşma içinde uygulayabileceği görevler verdik. İşlerini zorlaştırmayalım istedik. Onlar da bunu çok iyi bir şekilde bugün gerçekleştirdiler. Geçen haftalara nazaran bu hafta biraz daha keyif alarak seyrettim. Daha önceki haftalara göre ben daha sakindim. Oyuncular saha içerisinde ne yaptığını, nereye koşması gerektiğini, nerede durması gerektiğini gayet başarılılardı. Zaman zaman güzel işler de yaptık. Gol bizim adımıza çok doğru bir zamanda geldi. Hep aynı tempoda oynamaya çalışıyoruz bu da rakiplerin işini kolaylaştırıyor. Topa sahip olan kişiye alternatif sunmuyoruz. Hep aynı alana doğru koşu yapıyoruz. Bununla ilgili biraz daha çalışmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.



"Puan bariyerinin 3-4 puan gerisindeyiz"



Takım olarak ilk yarıda belirlediklerin bir puan bariyeri olduğunu belirten Çapa, “Taraftarımıza gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Tribündeki coşkuyu sahaya yansıttılar. Bugünkü galibiyetimizde de bugün de onların hakkını vermemiz gerekiyor. Bugüne kadar tribünde görmediğim kişileri görmem beni hem mutlu etti hem de gelecek adına beni umutlandırdı. Devre arasına kadar belirli bir puan bariyeri vardı belirlediğimiz. Onun şu anda 3-4 puan gerisindeyiz. Önümüzde daha 6 tane karşılaşma var. İnşallah beklentimiz üzerinde bir puanla devre arasına gireriz ve ikinci devre ona göre hazırlıklarımızı yaparız. Ama şu anda herkes ayağını yere basarak bir sonraki karşılaşmayı unutmayarak yolumuza devam etmek zorundayız. Her puanın, her karşılaşmanın bizim için yüzde 100’den fazla değeri var. Bunu gerçekleştirdiğimizde de hedefimize ulaşmış olacağız. Sadece iki tane üst üste galibiyet aldık. Bu bizim istediğimiz puan bariyerini hala daha ulaştırmadı. Gelecek haftalarda da aynı konsantrasyon ve ciddiyetle devam etmek zorundayız” dedi.



