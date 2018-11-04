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Taraftar Burak Yılmaz'ı ıslıkladı

Trabzonspor'da oyundan alınan Burak Yılmaz, kendisini ıslıklayan taraftarlara el kol hareketleriyle cevap verdi.

Spor / 04 Kasım 2018 Pazar 22:50
Taraftar Burak Yılmaz'ı ıslıkladı

Trabzonspor'un Bursaspor ile oynadığı mücadelede Burak Yılmaz krizi yaşandı.

TARAFTAR ISLIKLARI BURAK ÇILDIRDI

Trabzonspor'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle geçilen 71. dakikada yerini Caleb Ekuban'a bıraktı.



Burak Yılmaz kenara alınırken ıslıklanmasının üzerine tribünlere çok sert tepki gösterdi. Yıldız oyuncu el kol hareketleri ile bir şeyler söylenerek Trabzonspor taraftarlarını karşısına aldı.

Bunun üzerine tribünlerin tepkisi artarken, Ünal Karaman da oyuncusuna kızdı. Burak, oyundan alındıktan sonra doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.



'SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEDİ'

Burak Yılmaz'ın yaptığı hareketlere açıklık getiren Karaman, 'Oyuncular sinir sistemi ile iş yapan insanlardır. Saha içinde zaman zaman sıkıntılar ve gerginlikler olabilir. Onu bir o şekilde anlayışla karşılayabilirim.' dedi.

Takım sporu yaptıklarını hatırlatarak sözlerine devam eden Yılmaz, 'Dolaysıyla bir tercihte bulunduk. Nasıl camiaya kaşı sorumluluklarım varsa onların da sorumlulukları var. Biz dahil oyuncu arkadaşlarına dahil taraftarlara karşı sorumluluklarına karşı sorumlukları var. Bu sorumluluğu yerine getirmemiştir. Doğru bir iş yapmamıştır. Tasvip etmiyorum. Kendisiyle konuşacağız.' şeklinde konuştu.

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