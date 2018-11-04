Ahmet Çakar: Git pazarcılık yap, koyun al

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın son düdüğüyle saha karıştı.



İki takımın futbolcuları birbirine saldırırken, Galatasaray teknik heyetinde bulunan Hasan Şaş'ta kavgaya karıştı.



'50 TANE KOYUN AL'



Hasan Şaş'ın kavgaya karışması ağır bir şekilde eleştirilirken, Ahmet Çakar çok sert tepki gösterdi.



Çakar, Beyaz Futbol'da Şaş'a köye dönmesi tavsiyesinde bulunurken 'Bugün sistem seni futboldan uzaklaştırmalı. Git pazarcılık yap. Git memlektine 50 tane koyun al. Koyunları besle. Ne işin var futbolda. Sen futbolda hep kötü örneksin. Oyuncuyken çok büyüktün. Ama ondan sonra sen de bittin. Hocalığın da falan en fazla burası. Galatasaray kulübü büyük kulüp seni kovar' diye konuştu.