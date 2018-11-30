Rizespor evinde fırsat tepti!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, taraftarı önünde Ankaragücü'nü konuk etti. 90 dakika sonunda Çaykur Rizespor ile Ankaragücü sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'de puanını 21'e çıkarırken, Çaykur Rizespor'un puanı 10'a yükseldi.



PENALTI KAÇTI



Çaykur Rizespor'un golünü 66. dakikada Umar Aminu kaydetti. Ev sahibi ekip 80. dakikada bir penaltı kazandı. Hakem Fırat Aydınus, Ankaragücü takımının itirazlarının ardından VAR odasıyla görüştü ancak karar değişmedi. Ancak kazanılan penaltıyı 80. dakikada Fernando Boldrin gole çeviremedi.



Ankaragücü'nün mücadeledeki golünü ise 20. dakikada El Kabir attı.



Çaykur Rizespor: 1 - MKE Ankaragücü: 1



Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Abdullah xx, Petrucci xx (Süleyman dk. 86 ?), Gladkyy x (Samudio dk. 46 xx), Boldrin x, Brabec xx, Saadane xx, Koray xx (Robin Yalçın dk. 89 ?), Aminu Umar xx, Mehmet xx, Vedat xx

Yedekler: Samir Ujkani, Talbi, Jach, Mustafa, Ali Çamdalı, Fink, Orhan

Teknik Sorumlu: Okan Buruk



MKE Ankaragücü: Altay xxx, Yalçın xx, Sedat xx, Pinto xx, Dja Djedje xxx, İlhan xxx, Kone xx, Moulin xx, El Kabir xxx, Cerci x (Putsila dk. 59 xx), Kubilay xx (Thomas Marc dk. 87 ?)

Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, Alihan, Mahmut, Kehinde, Erdem Şen, Mokhtar, Kaan

Teknik Sorumlu: İsmail Kartal



Goller: El Kabir (dk. 20) (MKE Anakragücü), Umar Aminu (dk. 66) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Petrucci, Saadane, Umar (Çaykur Rizespor), El Kabir, Altay (MKE Anakragücü)