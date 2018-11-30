Beşiktaş deplasmanda Sarpsbog devirdi!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, deplasmanda Sarpsborg ile karşılaştı. Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçta maçı 3-2 kazanarak gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı!



UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Beşiktaş, Norveç ekibi Sarpsborg'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve puanını 7'ye yükseltti. Sarpsborg ise 5 puanda kaldı.



SARPSBORG 2-3 BEŞİKTAŞ (MAÇ SONUCU)

1' Rashad Muhammed

6' Tobias Heintz

62' Jeremain Lens

66' Vagner Love

90' Jeremain Lens







