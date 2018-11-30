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Beşiktaş deplasmanda Sarpsbog devirdi!

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, deplasmanda Sarpsborg ile karşılaştı.

Spor / 30 Kasım 2018 Cuma 00:56
Beşiktaş deplasmanda Sarpsbog devirdi!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, deplasmanda Sarpsborg ile karşılaştı. Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçta maçı 3-2 kazanarak gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Beşiktaş, Norveç ekibi Sarpsborg'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve puanını 7'ye yükseltti. Sarpsborg ise 5 puanda kaldı.

SARPSBORG 2-3 BEŞİKTAŞ (MAÇ SONUCU)
1' Rashad Muhammed
6' Tobias Heintz
62' Jeremain Lens
66' Vagner Love
90' Jeremain Lens



BeşiktaşAvrupa Ligi


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