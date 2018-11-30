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Başakşehir'in konuğu Sivasspor

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 14. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. İki takım bu maçla birlikte ligdeki 21. randevularına çıkmış olacak.

Spor / 30 Kasım 2018 Cuma 10:24
Başakşehir'in konuğu Sivasspor

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında DG Sivasspor ile karşılaşacak. Saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Bozbey yapacak.

Turuncu-lacivertliler, geride kalan 13 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi sonucu elde ettiği 30 puanla zirvede yer alırken, Sivas temsilcisi ise 3 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgiyle 15 puan topladı ve kendine 12. sırada yer buldu.

LİGDE 21. RANDEVU

Başakşehir ile Sivasspor, daha önce ligde 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda İstanbul ekibinin 10, Sivasspor’un ise 6 galibiyeti bulunuyor. 4 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda turuncu-lacivertlilerin attığı 30 gole Sivassapor da 25 golle karşılık verdi.

BAŞAKŞEHİR 11 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Abdullah Avcı’nın takımı, Süper Lig’de 11 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini sezonun 2. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 2-1’lik skorla alan turuncu-lacivertliler, söz konusu karşılaşmadan sonra 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Medipol Başakşehir’de Sivasspor karşılaşması öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Alparslan Erdem ve Elia’nın yanı sıra sarı kart cezalısı olan Da Costa ile İrfan Can Kahveci de yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

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