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Aykut Kocaman, Sergen Yalçın'ı üzdü

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor, 2. yarıda bulduğu gollerle Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Spor / 30 Kasım 2018 Cuma 22:25
Aykut Kocaman, Sergen Yalçın'ı üzdü

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Atiker Konyaspor, evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Buyuksehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 2-0'lık skorla kazandı.

Konyaspor'u galibiyeti getiren goller, 52. dakikada penaltıdan Jahovic ile 67. dakikada Jonsson'dan geldi. Öte yandan Alanyaspor'da Merih Demiral, karşılaşmanın 61. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kalmaya hazırlanan Jahovic'i düşürdüğü gerekçesiyle kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından Konyaspor, taraftarının önünde ilk maçına çıkan Aykut Kocaman ile ilk galibiyetini alırken, 2 maçta 4 puan almış oldu ve toplamda 21 puana yükseldi. Sergen Yalçın ile geçen hafta Kayserispor'u 5-0 mağlup ederek 5 maçlık puan hasretini noktalayan Alanyaspor ise 15 puanda kaldı.



Atiker Konyaspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Diagne xx, Uğur xx, Ferhat xx, Jonsson xxx, Jevtovic xx (Volkan dk. 56 x), Ömer Ali xx (Fofana dk. 72 x), Traore xx, Milosevic xx (Yatabare dk. 83 ?), Jahovic xxx
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Ali, Opanasenko, Amir, Moke, Vedat
Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, Baiano xx, Merih x, Giorgos xx, Fabrice xx, Isaac x (Silva dk. 66 x), Efecan xx (Fernandes dk. 46 x), Giannis xx (Lucas dk. 83 ?), Ceyhun xx, Djalma xx, Papiss x
Yedekler: İsmail, Kaan, Cenk, Hasan, Taha, Bobo
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Adis Jahovic (dk. 52 pen.), Jonsson (dk. 67) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Diagne, Jahovic, Skubic (Atiker Konyaspor), Ceyhun, Isaac (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Merih Demiral (dk. 61) (Aytemiz Alanyaspor)

Sergen YalçınKırmızı KartAykut KocamanSpor Toto Süper LigKayserispor


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