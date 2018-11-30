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Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Ersun Yanal ve yeni hoca ilgili açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağını söyledi.

Spor / 30 Kasım 2018 Cuma 16:14
Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli bir taraftar ile yaptığı telefon konuşmasında Teknik Direktör Ersun Yanal ile ilişkin soruları cevapladı.

Ersun Yanal ve yeni hocayla alakalı önümüzdeki hafta açıklama yapacağını belirten Koç, “Benim telefonda bu durumlarla alakalı bir konuya cevap vermem başkan olarak doğru olmaz. Çok teşekkür ederim samimi görüşleriniz için” ifadelerini kullandı.


Ali KoçTeknik DirektörFenerbahçeErsun Yanal


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