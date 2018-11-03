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Olaylı derbi Avrupa basınında

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbi, Avrupa basınında da geniş yer buldu. BBC, The Sun, La Gazzetta dello Sport gibi Avrupa’nın önde gelen spor gazeteleri, derbide yaşananlara geniş yer ayırdı.

Spor / 03 Kasım 2018 Cumartesi 13:25
Olaylı derbi Avrupa basınında

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 2-2 sona eren derbinin ardından futbolcuların birbirine girmesi, Avrupa basınında da geniş yer buldu.

BBC, 'İstanbul derbisinde 30 futbolcu ve teknik adamlar kavga etti' derken, The Sun ise '3 kırmızı kartla sona eren toplu kavga' ifadesini kullandı. İtalya'nın önde gelen gazetesi La Gazzetta dello Sport da 'İstanbul derbisi; futbol, sonuç ve olaylarla dikkat çekti' dedi.

Karşılaşmada özellikle Valbuena'nın oyuna etkisi Avrupa'daki spor gazetelerinde öne çıkarılan konu oldu.

AvrupaThe SunFenerbahçeGalatasaray


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