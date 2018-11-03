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Galatasaray'dan dikkat çeken açıklama

Galatasaray Kulübünden açıklama:'VAR'lı ya da VAR'sız, özellikle Süper Kupa finalinden bu yana süregelen, son 2 haftada zirve yapan haksızlıklar camiamızın sabrını taşırmıştır'.

Spor / 03 Kasım 2018 Cumartesi 20:07
Galatasaray'dan dikkat çeken açıklama

Galatasaray Kulübü, TFF Süper Kupa maçından başlayarak bu sezon kendi aleyhlerine hakem hatalarının yapıldığını savunarak, buna tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde 'Hakim değil hakem istiyoruz' başlığıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi:

'Hakemler de insandır, kamera başında da, çıplak gözle de hata yapabilirler. Bu olgu, büyük Galatasaray kültüründeki hoşgörüyle kabul görmüş bir gerçektir. Ancak bazı hakemler aynı takıma hata yapmayı alışkanlık haline getiriyor ve bunu da maalesef adalet(!) adına yapıyorlarsa ya ezberleri yanlıştır, ya da art niyetlidirler. Hakemler, adalet dağıtan hakimler değildir. Hakemler, fair play (dürüst oyun) ruhuna uygun olarak; gördüğüne düdük çalan, adil, dürüst ve mert insanlardır.'

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Hakemler ve kurullar, olayları başlatan, tahrik eden, provoke edenler ile bu tahrike tepki vererek önlemeye çalışanları aynı kategoride görmemelidir. Kurullar, mağduru asıl suçlu gibi değerlendirmemelidir. VAR'lı ya da VAR'sız, özellikle Süper Kupa finalinden bu yana süregelen, son 2 haftada zirve yapan haksızlıklar camiamızın sabrını taşırmıştır. Galatasaray Kulübü'nün tüm platformlarda hakkını en kuvvetli şekilde arayacağından kimsenin şüphesi olmasın.'

KameraAlışkanlıkGalatasaray


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