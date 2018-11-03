Çakar'dan Terim'e sert sözler: 'Kestane oldu.'

Yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar 2-2 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası sert ifadeler kullandı.
Beyaz Tv'de ekrana gelen Derin Futbol programında 2-2 biten olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi masaya yatırıldı.
CEHALET KOKUYOR...
Fatih Terim'in maç sonu açıklamalarını değerlendiren Ahmet Çakar, 'Fatih Terim, 1.5 yıldır söyleyemediklerini bu maç sonrasında söyledi. Fatih Terim'in açıklamaları pervasızca ve fütursuzca.Terim'in söylemleri baştan aşağıya cehalet kokan açıklamalardır. Soldado, Jailson, Ndiaye, Donk, Rodrigues, Fatih Terim ve Hasan Şaş ceza alacaklardır.Cehalet söylemlerini özetleyeyim; VAR hakemi Barış Şimşek değil Ali Palabıyık, VAR taç atışına karışamaz, Terim eleştirdiğin Yusuf Namoğlu sayesinde geçen sezon şampiyon oldun' dedi.
Terim'e sert sözlerle yüklenmeye devam eden Çakar ' Bugüne kadar efsane olan Fatih Terim bugünden sonra kestane olmuştur.' dedi.
HASAN ŞAŞ ÇOBANLIK YAPSIN
Hasan Şaş'ı sert bir dille eleştiren Çakar, 'Hasan Şaş, Fatih Terim'den yol almadan tuvalete gidip işeyemez bile.TFF Başkanı olsam Hasan Şaş'ın futbolla ilişkisini keserim. Hasan Şaş, memleketine dönsün çobanlık yapsın. Futbolcu kovalayacağına koyun kovalasın. Hasan Şaş halı saha turnuvasında bile kavga çıkaran bir zihniyet' ifadelerini kullandı.