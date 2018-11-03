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Başakşehir koltuğunu sağlamlaştırdı

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş’ı 1-0’lık skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Spor / 03 Kasım 2018 Cumartesi 21:14
Başakşehir koltuğunu sağlamlaştırdı
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin berabere kaldığı haftada lider Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, fırsatı kullanamadı. Siyah beyazlılar, Epureanu'nun golüyle yıkılırken zirveden de 6 puan geriye düştü.

ELIA'NIN GOLÜ SAYILMADI

Maça çok hızlı başlayan Medipol Başakşehir'de henüz 6. dakika Elia topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'a giden hakem Halis Özkahya, pozisyonun öncesinde ofsayt olduğuna hükmetti. Ataklarına devam eden ev shibi ekip 18. dakikada Epureanu'yla aradığı golü buldu. Bu arada Beşiktaş'ta 25. dakikada Adriano sakatlık geçirirken Caner Erkin oyuna dahil oldu. Devrenin sonuna doğru vites yükselten Beşiktaş, aradığı golü bulamayınca soyunma odasına 1-0 geride girdi.



VAGNER LOVE YÜZDE YÜZ GOLÜ KAÇIRDI

İkinci yarıya da iyi giren Beşiktaş, Mustafa Pektemek ve Babel'le tehlikeler yarattı. Bu arada bir zorunlu değişiklik de Başakşehir'den gelirken 62'de Elia'nın yerine Napoleoni oyuna girdi. İlerleyen dakikalarda Beşiktaş ataklarını sıklaştırırken 90+6'da Vagner Love'ın şutunu Mert Günok çizgiden çıkardı bu pozisyonun ardından son düdük çaldı: 1-0.



BAŞAKŞEHİR İYİCE ZİRVEYE KURULDU

Bu sonuçla 24 puana yükselen Medipol Başakşehir, en yakın rakibi Galatasaray'ın 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 18 puanda kaldı.

Mustafa PektemekMustafa Emre EyisoyHakan YemişkenGökhan GönülHalis Özkahya


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