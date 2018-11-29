Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın grubunda yer alan Porto, sahasında Schalke 04’ü 3-1 mağlup ederek puanını 13’e yükseltti ve grup liderliğini garantiledi. Lokomotiv Moskova’ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.