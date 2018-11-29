Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın grubunda yer alan Porto, sahasında Schalke 04’ü 3-1 mağlup ederek puanını 13’e yükseltti ve grup liderliğini garantiledi. Lokomotiv Moskova’ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta heyecanı A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla sona erdi.
Bu akşam oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Atletico Madrid: 2 - Monaco: 0
Borussia Dortmund: 0 - Club Brugge: 0
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B Grubu
PSV Eindhoven: 1 - FC Barcelona: 2
Tottenham: 1 - Inter: 0
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C Grubu
Napoli: 3 - Kızılyıldız: 1
Paris Saint Germain: 2 - Liverpool: 1
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D GRUBU
Lokomotiv Moskova: 2 - Galatasaray: 0
Porto: 3 - Schalke 04: 1