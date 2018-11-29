Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa sahnesinde

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz bu akşam sahne alıyor. F.Bahçe sahasında D.Zagreb'i konuk ederken, Beşiktaş deplasmanda Sarpsborg'la karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci maçında sahasında Dinamo Zagreb'i konuk edecek.
Sarı-lacivertliler mücadeleyi kazanması durumunda son karşılaşmalar öncesi gruptan çıkmayı garantileyecek.
Hakem Robert Schörgenhofer'in yöneteceği mücadele 20.55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Harun
Isla
Skrtel
Neustadter
Hasan Ali
Barış
Mehmet
Elmas
Valbuena
Frey
Slimani
Dinamo Zagreb
Lvakovic
Rrahmani
Catherine
Peric
Ademi
Hajrovic
Gojak
Stojanovic
Olmo
Gavranovic
Orsic
BEŞİKTAŞ'IN EN KRİTİK MAÇI
Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta mücadelesinde deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşacak.
Sarpsborg Stadı'ndaki maç TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan Harald Lechner yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yaynlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları almakta zorlanan siyah-beyazlılar, 4 maçta topladığı 4 puanla grubun son sırasında yer alırken, 5 puanlı Sarpsborg ikinci basamakta bulunuyor. Norveç ekibiyle oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş, Sarpsborg'u yine yenip tur iddiasını sürdürmek istiyor. Maçı kaybetmesi halinde siyah-beyazlıların tur şansı kalmayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Sarpsborg
Vasyutin
Horn
Thomassen
Halvorsen
Nielsen
Vetti
Tveita
Askar
Tamm
Muhammed
Mortensen
Beşiktaş
Karius
Necip
Fatih
Vida
Caner
Dorukhan
Oğuzhan
Ljajic
Lens
Mustafa
Larin
Bir diğer temsilcimiz Akhisarspor ise J grubu 5. maçında deplasmanda Rus ekibi Krasnodar'la karşılaşacak.