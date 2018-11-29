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Fenerbahçe sessiz turladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb ile evinde 0-0 berabere kaldı. Grubun diğer maçında Spartak Trnava, Anderlecht ile 0-0 berabere kalarak puanını 4’e çıkardı. Bu sonuçlarla sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda puanını 8’e çıkartarak ikinciliği garantiledi.

Spor / 29 Kasım 2018 Perşembe 22:54
Fenerbahçe sessiz turladı!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında evinde Dinamo Zagreb ile karşılaşan Fenerbahçe bu müsabakadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Müsabakaya hızlı başlayan sarı-lacivertli ekip oluşturduğu fırsatlardan yararlanamazken Dinamo Zagreb ise hücumda etkili olamadı. Grubun diğer maçında ise Spartak Trnava, Anderlecht ile sahadan golsüz berabere ayrıldı. Bu sonuçlarla sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda puanını 8’e çıkartarak ikinciliğini garantiledi. Fenerbahçe, grupta son maçını Spartak Trnava ile deplasmanda oynayacak.

Barış 102 gün sonra ilk 11’de

Fenerbahçe’nin bu sezon Altınordu’dan transfer ettiği Barış Alıcı 102 gün sonra ilk kez kendine ilk 11’de yer buldu. Son olarak ağustos ayında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında ilk 11 oynayan genç futbolcu, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Dinamo Zagreb karşısında 11 başlayarak 102 günlük hasretine son verdi.

Benzia kendini gösteremedi

Sarı-lacivertlilerin Fransa ekibi Lille’den kiraladığı Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, Dinamo Zagreb karşısında beklenen performansı gösteremedi. Müsabakaya ilk 11’de başlayan Benzia oyun içerisinde yaptığı pas hataları ve top kayıpları nedeniyle taraftarın tepkisine maruz kalırken futbolunu maç boyunca bir üst seviyeye taşıyamadı.

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