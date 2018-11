Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Vodafone Park'ta yemekte bir araya geldi. Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise katılmayacağını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile belirtmişti. Yemek öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tevfik Yamantürk, bu toplantıları Vefa Küçük'ün başlattığını belirterek, “Türkiye'deki spor alemini ve kulüpleri konuşacağız. Galatasaray kendilerince haklı olan sebeplerle katılmadılar. Bir dahaki seferde onlarla olacağız. Bu işler kavgayla olmaz, bu işler el sıkışmakla olur. Kulüplerimizin içerisindeki sıkıntılardan çıkmasının yolu marka değeri ile gelirleri arttırmaktır. Biz Vefa bey ile Beşiktaş olarak bunu yapma gayreti içerisindeyiz. Bu sadece 3 büyük kulüp için değil bütün kulüpler için geçerlidir. Endüstri değeri arttıkça kulüpler kendi kendilerine yaşayacaklarına inanıyorum. Kulüplerin kasaları kendilerine ait olmalıdır. Türkiye'de algı bu maalesef. Bunu kulüplere indirmemek lazım. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı aileden çıkan fertlerin başka yerlere giden insanları. Bizim işimiz algıyı değiştirmek. Bu bir eğitimdir. Ümit ediyorum ki Türkiye bu süreci bizim göreceğimiz sürece aşarız” dedi.



VEFA KÜÇÜK: “FENERBAHÇE OLARAK UZATILAN HER ELİ SIKARIZ”



Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise Tevfik Yamantürk ve arkadaşlarına teşekkür ederek, “Daha önce Galatasaray Kulübü'nün divan başkanı ve Beşiktaş Kulübü'nün önceki divan başkanıyla belli aralıklarla bir araya geliyorduk. Bu pek bilinmiyordu. Ancak bundan önce bizim kulübümüzde her iki divan başkanı davetimize icabet etmişti. Bu son derece bizi mutlu etmişti. O günkü yemekte bu tarihi belirlemiştik bir dahaki buluşma için. Ben sabah Hamamcıoğlu'nun aramasıyla toplantıya katılmayacağını öğrendim. Onun katılmaması davet sahibi olarak Yamantürk'e ait. Ancak biz 3 büyük kulübün durumu şartları, ilişkileri olumsuzda olsa biz divan başkanları kulüplerimizi temsilen verilen davete cevap vermesi lazım. Biz Fenerbahçe olarak uzatılan her eli sıkarız her davete icabet ederiz. Bu sohbetin bu yemeğimizin Fenerbahçe ve Beşiktaş'a hayırlara getirmesini diliyorum. Bugün iki takımında UEFA'da maçları var. Beşiktaş ve Fenerbahçe takımlarına başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



İki başkan daha sonra basın mensuplarına beraber poz verdi.