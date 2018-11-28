Sert tepki! 'Başkanı aradım, haberi yok...'

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği'nin bugün hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'yla ilgili yaptığı açıklama karşısında sessizliğini bozdu. Cengiz, “Kulüpler Birliği kararını biz de internetten öğrendik. Böyle bir şeye ihtimal vermedik, dedikodu zannettik. Biz ülkemizi de temsil ediyoruz. Bazılarına göre etmiyoruz. Galatasaray ve diğer takımlara Avrupa'da başarılar diliyoruz. Ülkeyi temsil yolunda böyle bir olay bizi çok şaşırttı. Son aylarda şaşırmıyoruz diyorduk ama şaşırdık. Bildiriyi gördük ve okuduğumuzda içeriğiyle uyuşmadığımızı gördük. Bildiri TFF'ye yönelik bir bildiri ve özünde bizim de karşı olduğumuz noktalar. Biz, VAR uygulamasına karşı çıktık. Biz VAR uygulamasında hakemlerin IFAB'in 2. maddesine göre gitmesini istedik, bu diğer takımların da lehine. VAR ile hakemler arasındaki görüşmelerin açıklamasını istedik. Biz Anadolu takımlarının ve tüm takımların hakkını savunuyoruz. Yanlışların yapılmamasını istiyoruz' diye konuştu.



'Neden Galatasaray yok?



Yazıyı okuyunca şaşırdığını ifade eden Mustafa Cengiz, 'Neden Galatasaray yok? Kulüpler Birliği Başkanı'nı aradım ve kendisinin haberi olmadığını söyledi.



İki vekili aradım, kendilerinin haberi olmadığını ve Anadolu takımlarının böyle bir fikri olduğunu söyledi.



'Biz niye aranmadık?' dedim, 'Başkanım sizi arayacaklardı' dedi.



Neden bizi aramadınız? Kulüpler Birliği, 17 takımı mı temsil ediyor? Bizi arayan olmadı. Bu deklarasyon, Galatasaray'a karşı değildir dediler. Bizi de arasaydınız, biz de katılırdık. Birçok unsura katılıyoruz. Biz de imza atardık, içindeki birçok ifadeye katılıyoruz. İstifasını geri alan Ali Dürüst'ün kararlarıyla bir ilgimiz olmadığı gibi, onaylamıyoruz da. Bir gün kala maçın Kayseri'ye alınmasına isyan etmeden Kulüpler Birliği, nedense bazı hakemlerin dinlendirilmesine karşı çıkıyor.



Öyle sinsice yazılmış ki. Sanki bu arkadaşın istifasını geri alması nedeniyle hakemlere görev verilmiyor. Bu maç 300 km öteye alındı 1 gün kala. Buna isyan etmeyen Kulüpler Birliği neden buna deklarasyon yayınlıyor? Bazı hakemler 2015-2016 yılından beri bazı takımların maçlarına verilmiyor. İlk defa Galatasaray, hakemlerin verilmesini istemeyince bir takım güçler harekete geçti. Bazı Anadolu takımları başkanlarıyla konuştum, kendilerine baskı yapıldığını söylediler. Islak imza yok. Onların bana söylediği, Ali Dürüst'ün açıklamasına tepki gösterdikleri. Ne gibi haklarını savunacakmış Galatasaray'ın? Ben de merak ediyorum. Gerek FFP sürecinde gerek diğer süreçlerde Galatasaray kendi güçleriyle yürümüştür. Öyle derin merin değil. Veremeyeceğimiz hesap yok. Alnımız açık. Galatasaray'a sinsice tuzaklar kurmak ve Galatasaray'ı ötekileştirmeye çalışmak Türkiye'ye ihanettir! Ben FFP'den değil fair-play'den yanayım. Böyle bir bildiri çok talihsiz. Çok üzüldük. Anlamadığımız nedenlerle yapılan istifanın, anlamadığımız sebeplerle geri alınması üzerinden Galatasaray'ı ayrıştırmak Türkiye'ye ihanettir. Spor kardeşliktir. Ülkemiz zor durumda, bir takım oyunlara gelmeyin. Kargaşa kimlerin işine yarar? Özellikle Anadolu kulüplerine söylüyorum. Üzülüyorum. Schalke maçında yine aynı duruma düştük. Şu anda tüm camiamızın konsantrasyonu buna yöneldi. Bizim genç bir cumhuriyetimiz var. Bir kader gibi bulunduğumuz coğrafyada ulus olarak mücadele ediyoruz. Spor bir araç. VAR görüşmelerini özellikle istedik, bir sonuç yok. İspanya'da, Hollanda'da da oldu. Tereddüt neden, bilemiyorum. Kaçmaktan, kovalamaya vakit bulamıyoruz. Yine sevk edildim. Hükmü önceden verilmiş kararların savunulmasının olmadığına inanıyorum' ifadelerini kullandı.