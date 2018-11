Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde, sözleşmesi süresinden önce feshedildiği gerekçesiyle Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin lira ödemesine ilişkin karar, davanın temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından kaldırılarak, takibin asıl alacak olan 5 milyon 180 bin lira üzerinden devamına hükmedildi.



İstanbul 17. İş Mahkemesine, sözleşmesinin süresinden önce feshedildiği iddiasıyla 12 milyon 950 liralık tazminat talebiyle dava açan ve mahkemenin TFF tarafından 9 milyon 324 bin lira ödenmesini kararlaştırdığı Terim'e, avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla tazminat miktarının az olduğu iddiasıyla temyiz talebinde bulunduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kararını açıkladı.



Davalı TFF avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu'nun, 'kararın kaldırılması' talepli temyiz başvurusunu kısmen kabul eden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi, alacağın Türk Borçlar Kanunu'nun 182. maddesi kapsamında takdiri indirim gerektirir nitelikte olması nedeniyle alacak miktarının tespitinin hesap ve yargılama gerektirdiğine hükmetti.



Daire, yerel mahkemece icra inkar tazminatına hükmedilmesinin hatalı olduğunu ifade ederek, davacı Fatih Terim'in avukatının, 'yüzde 40 oranında hakkaniyet indirimi uygulanması kararının kaldırılması' yönündeki temyiz talebinin reddine, davalı TFF avukatının istinaf başvurusunun ise kısmen kabulü ve yerel mahkemenin kararının kaldırılmasına karar verdi.



Ayrıca, takip konusu olan 12 milyon 950 bin lira üzerinden takdiren yüzde 60 oranında indirim yapılarak tespit edilen 5 milyon 180 bin lira asıl alacaklı takibin devamına, takibe konu 120 bin 866 liralık işlemiş faiz alacağının ise reddine hükmedildi.







- Olayın geçmişi



Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 26 Temmuz'da sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi üzerine avukatı Rezan Epözdemir, taraflar arasında 15 Kasım 2013'te imzalanan sözleşmenin haksız yere feshedildiği iddiasıyla sözleşmenin 6. maddesinden doğan 3 milyon 500 bin avroluk (12 milyon 950 bin lira) erken fesih tazminatının ödenmesi talebiyle İstanbul 19. İcra Müdürlüğü'ne icra takibi başlatmıştı.



Bu talebe TFF avukatlarınca itiraz edilmesi üzerine avukat Epözdemir, İstanbul 17. İş Mahkemesine 'itirazın iptali' davası açmıştı.



Mahkeme, 7 Mayıs'ta verdiği kararla davanın kısmen kabulüne ve asıl alacak üzerinden yüzde 40 oranında indirim yapılmasına hükmederek, TFF'nin Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde, sözleşmesi süresinden önce feshedildiği gerekçesiyle Fatih Terim'e 9 milyon 324 bin lira ödemesini kararlaştırmıştı.



Davanın her iki tarafı da farklı gerekçelerle bu karara itiraz etmişti. Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, tazminat miktarının az olduğu, TFF'nin avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu ise kararın kaldırılması talebiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.