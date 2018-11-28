G.Saray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Dengeli başlayan maçta uzun süre beraberlik bozulmazken temsilcimiz ilk yarının son dakikalarında Grzegorz Krychowiak'ın golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-0 geride gitti. İkinci yarıya da istediği gibi başlayamayan Galatasaray, oyunu rakibinin kontrol etmesine izin verdi ve 54. Dakikada Ignatyev'in golüyle 2-0 geriye düştü. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve temsilcimiz Galatasarat, sahadan 2-0 yenik ayrıldı.



Bu sonuçla, 4 puanda kalan temsilcimiz ikinci sırada 8 puanı olan Schalke 04'ü yakalama şansını kaybetti. Bir üst tura çıkma şansını kaybeden Galatasaray, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne dikti. Galatasaray'ı devirerek gruptaki ilk puanlarını alan Lokomotiv Moskova ise UEFA Avrupa Ligi şansını son maça bıraktı. Lokomotiv Moskova, UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilmek için son maçlarda Schalke 04'ü yenmek zorunda ama bu durumda bile bir gözü Galatasaray – Porto maçından gelen haberde olacak. Grubun son maçları 11 Aralık'ta oynanacak.









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