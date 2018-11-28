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Fenerbahçe, 113. kez sahada

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta mücadelesinde Dinamo Zagreb ile mücadele edecek olan Fenerbahçe bu karşılaşma ile UEFA Avrupa Ligi’ndeki 113. maçına çıkmış olacak.

Spor / 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:50
Fenerbahçe, 113. kez sahada

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta karşılaşmasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, oynayacakları bu mücadele ile UEFA Avrupa Ligi'nde 113. karşılaşmasına çıkacak.

Ligden sonra moral arıyor

Süper Lig'de Trabzon deplasmanında alınan mağlubiyet ile yara alan Fenerbahçe, Avrupa'da Dinamo Zagreb karşısında moral arayacak. Sahasında karşılaşacağı Hırvat temsilcisine ilk maçta 4-1'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de 3 puan alarak D grubundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Düdük Schörgenhofer'de

Yarın 20.55'te başlayacak olan mücadeleyi Avusturya Futbol Federayonu'ndan Robert Schörgenhofer yönetecek. Schörgenhofer'in yardımcılıklarını Markus Gutschi ve Roland Riedel yaparken, ilave yardımcı hakem olarak da Rene Eisner ve Dieter Muckenhammer görev alacak. Maçın dördüncü hakemi ise Andreas Witschnigg olacak.

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