Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta karşılaşmasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, oynayacakları bu mücadele ile UEFA Avrupa Ligi'nde 113. karşılaşmasına çıkacak.



Ligden sonra moral arıyor



Süper Lig'de Trabzon deplasmanında alınan mağlubiyet ile yara alan Fenerbahçe, Avrupa'da Dinamo Zagreb karşısında moral arayacak. Sahasında karşılaşacağı Hırvat temsilcisine ilk maçta 4-1'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de 3 puan alarak D grubundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.



Düdük Schörgenhofer'de



Yarın 20.55'te başlayacak olan mücadeleyi Avusturya Futbol Federayonu'ndan Robert Schörgenhofer yönetecek. Schörgenhofer'in yardımcılıklarını Markus Gutschi ve Roland Riedel yaparken, ilave yardımcı hakem olarak da Rene Eisner ve Dieter Muckenhammer görev alacak. Maçın dördüncü hakemi ise Andreas Witschnigg olacak.