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Ahmet Dursun, Tokatspor'dan ayrıldı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor, takımın sportif direktörlük görevini üstlenen eski milli futbolcu Ahmet Dursun ile yollarını ayırdığını açıkladı. Dursun’un yerine Namık Keskinsu görevi devraldı.

Spor / 27 Kasım 2018 Salı 23:02
Ahmet Dursun, Tokatspor'dan ayrıldı

Tokatspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 'Sportif direktörümüz Ahmet Dursun ile yaptığımız toplantının ardından sportif direktörlük görevinin feshine karşılıklı anlaşarak kararı verdik. Bir Tokatsporlu olarak her zaman desteğinin ve gönlünün bizimle beraber olduğunu biliyoruz. Yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz' ifadelerine yer verildi.

Sosyal MedyaAhmet Dursun


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