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Ahmet Çakar istifaya davet etti

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya davet etti.

Spor / 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:36
Ahmet Çakar istifaya davet etti

Kulüpler Birliği Vakfı, Merkez Hakem Kurulu'nun Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya ile ilgili 'Müsabaka hakemliği ve VAR görevlerine verilmeme' kararına tepki göstererek kararın iptal edilmesini istedi.

Bu açıklamanın ardından Beyaz TV spor yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya davet etti.

DERHAL İSTİFA ETMELİLER

Çakar twitter'dan yaptığı açıklamada 'MHK'nın hakemlerle ilgili uygulaması ve bugün Kulüpler Birliği'nin deklarasyonu MHK'yı fiilen bitirmiştir. Derhal istifa etmelidirler' ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama

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