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Halis Özkahya'dan ilk açıklama

Galatasaray - Konyaspor maçında penaltı pozisyonunu devam ettiren VAR hakemi Halis Özkahya, "Basiretim bağlandı. Son derece üzgünüm." dedi.

Spor / 27 Kasım 2018 Salı 15:45
Halis Özkahya'dan ilk açıklama

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Konyaspor maçının son dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Serdar Aziz'le Skubic arasındaki mücadelede yanlış bir karara imza atarak penaltı veren Hüseyin Göçek'in, tüm itirazlara rağmen VAR'a gidip pozisyonu izlememesi sarı-kırmızılı cephede büyük tepkilere yol açtı.



HALİS ÖZKAHYA: ÇOK ÜZGÜNÜM

Şansal Büyüka, beIN Sports'ta yayınlanan programda yaşanan pozisyona dair MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile yaptığı konuşmayı ve VAR hakemi Halis Özkahya'nın konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.



Büyüka şöyle konuştu:

'Bugün MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile konuştum. Galatasaray-Konyaspor maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili olarak, 'Hadi VAR'dan çağırmadılar. Bu kadar yoğun itiraz var. Bari gidip kendin bak.' dedi bana. Bugün Halis Özkahya'nın 'Basiretim bağlandı. Son derece üzgünüm' dediğini öğrendim. Bunu da söylemiş olayım.''

Öte yandan Büyüka, Halis Özkahya ile Hüseyin Göçek'in uzun süre dinlendirileceğini ifade etti.

Süper LigYusuf NamoğluHalis ÖzkahyaHüseyin Göçek


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