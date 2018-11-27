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Galatasaray, Rusya deplasmanında

Galatasaray, Şampiyonlar Liginde yarın deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, gruptan çıkma iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda.

Spor / 27 Kasım 2018 Salı 14:44
Galatasaray, Rusya deplasmanında

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında yarın, deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile karşı karşıya gelecek.

RZD Arena'da 20.55'te başlayacak müsabakayı, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın yanı sıra Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Schalke 04 ile bulunduğu grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Grupta oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden Rusya temsilcisi ise son sırada bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 3-0 kazanmıştı.



GALATASARAY KAZANMAK ZORUNDA

Galatasaray'ın gruptan çıkma iddiasını sürdürmesi için Lokomotiv Moskova maçından galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Porto'nun 10 puanla birinci, Schalke 04'ün ise 8 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, yarın kayıp yaşaması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma şansını yitirecek.

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında elde edeceği galibiyet ya da beraberlikte, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyecek.



3 FUTBOLCU KADRODA YOK

Galatasaray'da sakatlıkları olan 3 futbolcu, Lokomotiv Moskova maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Sinan Gümüş ile ameliyat edilen Emre Akbaba, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

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