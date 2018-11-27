Chery yoksa gol yok!

Kayserispor, bu sezon geride kalan 13 maçta 10 gol attı. Bu gollerin tamamını 5 maça sığdıran Sarı-Kırmızılı takımda Hollandalı Tjaronn Chery, bu 5 maçın tamamında gol sevinci yaşadı. Ligin ilk haftasında oynanan Antalyaspor maçında gollerine başlayan Hollandalı yıldız ardından Fenerbahçe, ÇaykurRizespor, Demir Grup Sivasspor ve Ankaragücü takımlarının filelerini havalandırdı. Tjaronn Chery’nin gol attığı 5 maçta Kayseri ekibi 10 puan kazandı. Gol attığı maçların 3’ünü kazanan birinde ise berabere kalan Kayserispor sadece gol attığı Ankaragücü maçında mağlup oldu.



En golcüsü Chrey



Kayserispor’un bu sezon başında Çin ligi ekiplerinden Guizhou Hengfeng’den transfer ettiği Hollandalı oyuncu Tjaronn Chery, takımın gol attığı tüm maçlarda gol sevinci yaşarken aynı zamanda takımın en skorer ismi oldu. Geride kalan haftalarda 5 gol atan Hollandalı yıldızın yanısıra takımın gollerini Umut Bulut (2), Şamil Çinaz, Bernard Mensah ve Fenerbahçeli oyuncu Martin Skrtel kendi kalesine atarak kaydetti.



Ligin en az gol atan takımı



Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 13 haftada en az gol atan takım Kayserispor oldu. Sadece 10 kez gol sevinci yaşayan Sarı-Kırmızılı takımı 11 gol atabilen Aytemiz Alanyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 12 gol atabilen Fenerbahçe takip ediyor. Kayserispor bu sezon Fenerbahçe, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında gol attı. Sarı-Kırmızılı takım Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ise gol atamadı. Kayserispor bir maçta en fazla golü ise ligin 4. haftasında deplasmanda 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçında kaydetti.



Kalesini kapatamıyor



Kayserispor bu sezon rakip kalede etkili bir performans çizemezken, kendi kalesini de gole kapatamadı. Ligde oynadığı 13 maç sonunda kalesinde tam 22 gol gören Sarı-Kırmızılı ekip, 24 gol yiyen Akhisarspor’un ardından en fazla gol yiyen ikinci takım oldu.