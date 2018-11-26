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Rosenborg-Celtic maçı Halis Özkahya'nın

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda oynanacak Rosenborg-Celtic maçını yönetecek.

Spor / 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:12
Rosenborg-Celtic maçı Halis Özkahya'nın

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Norveç’in Rosenborg ile İskoçya’nın Celtic takımları arasında 29 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek. Norveç’in Trondheim şehrindeki Lerkendal Stadyumu’nda TSİ 20.55’te başlayacak müsabakada Özkahya’nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Kemal Yılmaz’ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Ali Palabıyık ve Koray Gençerler ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Koray GençerlerHakan YemişkenAli PalabıyıkAvrupa LigiHalis Özkahya


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