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Kayserispor'da Atila gitti Lopes geldi

Süper Lig takımlarından Kayserispor’da Atila Turan cezalı duruma düşerken, Tiago Lopes Trabzonspor karşılaşmasında takımdaki yerini alabilecek.

Spor / 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:39
Kayserispor'da Atila gitti Lopes geldi

Kayserispor’da, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart gören Atila Turan cezalı durumu düştü. Daha önce Yeni Malatyaspor, Konyaspor ve Sivasspor maçlarında sarı kart gören ve ceza sınırında bulunan Atila Turan, son olarak da Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart gördü.

Alanyaspor maçının 7.dakikasında gördüğü sarı kartla dördüncü sarı karta ulaşan Atila Turan cezalı duruma düştü. Atila Turan ligin 14.haftasında Kayseri’de oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Diğer yandan Galatasaray maçında çift sarı kart görüp kırmızı kart ile oyun dışı kalan sağ bek futbolcusu Tiago Lopes, Trabzonspor maçında takımındaki yerini alabilecek. Kart cezalısı olduğu için Alanya’da oynayamayan Lopes, 3 sarı kart ile kart sınırında bulunuyor.

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