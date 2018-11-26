Beşiktaş'ta Ryan Babel kadro dışı kalıyor!

Bir taraftara sosyal medya hesabından çirkin bir şekilde cevap veren Ryan Babel hakkında Beşiktaş Kulübü'nden açıklama gelmiş ve Siyah-Beyazlı kulüp, Hollandalı oyuncunun verdiği cevabın kabul edilemez olduğunu belirterek, Babel'in savunmasını istemişti.



Beşiktaş'ın Babel hakkında aldığı kararı ilk kez Beyaz Tv'de duyuruldu. Beyaz Tv Spor Servisi'nden Sercan Dikme Babel'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Babel'in daha öncede takımda vukuatı olduğunu söyleyen Dikme, Babel'in Başakşehir maçında teknik direktör Şenol Güneş'e 'Sen futboldan anlamıyorsun' dediğini aktardı.