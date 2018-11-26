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Başakşehir Bu Sezon İlk Defa

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Göztepe’yi 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, bu sezon ilk defa deplasmanda oynadığı bir lig maçını iki farkla kazanmış oldu.

Spor / 26 Kasım 2018 Pazartesi 22:16
Başakşehir Bu Sezon İlk Defa

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe’yi 2-0 mağlup etti. Puanını 30’a yükselten turuncu-lacivertliler, en yakın takipçisi Kasımpaşa’nın 5 puan önünde haftayı lider tamamladı. Başakşehir, İzmir temsilcisi karşısında aldığı 2-0’lık skorla bu sezon bir ilki de yaşamış oldu. Abdullah Avcı’nın takımı, geride kalan 13 haftada oynadığı 7 dış saha maçından birini ilk defa iki farkla kazandı. Göztepe mücadelesi, aynı zamanda İstanbul ekibinin deplasmanda 2 gol atmayı başardığı ikinci müsabaka oldu.

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz hafta da Rizespor’a konuk olduğu karşılaşmayı 2-1 kazanmasını bilmişti.

GöztepeSpor TotoMedipol Başakşehir


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