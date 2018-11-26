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Ağaoğlu ile Koç arasında ilginç diyalog

Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç'un kendisine ikinci golden sonra 'Neden gole sevinmiyorsun?' dediğini söyledi.

Spor / 26 Kasım 2018 Pazartesi 01:08
Ağaoğlu ile Koç arasında ilginç diyalog
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Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu birlikte izledi.

Ali Koç ile Ahmet Ağaoğlu arasındaki dosthane tavırlar dikkatlerden kaçmazken, ilginç bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı.

'KALK AYAĞA SEVİN'

Beyaz Futbol mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Ağaoğlu,  Ali Koç'un gole sevinmesi için kendisini uyardığını söylerken '2. golden sonra ben ön taraftaki taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, Başkan Ali Koç 'Başkan çok güzel goldü, kalk ayağa sevin' dedi ve tebrik etti' dedi.


'BEDELİNİ BİZE ÖDETTİLER'

Geçmiş Fenerbahçe maçlarına atıfta bulunan Ağaoğlu 'Her zaman söylediğim gibi Fenerbahçe maçlarını her zaman referi ediyorlardı ama sıkıntı aktörlerdeydi. O aktörler devreden çıkınca maç çok rahat geçti. Görüyorsunuz bir sıkıntı yaşanmadan da oynanabiliyorumuş. Bunların bedelini hep bize ödettiler ama Allah da onlara o bedeli ödetir diye düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

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