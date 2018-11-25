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Trabzonspor - Fenerbahçe Canlı Anlatım...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Spor / 25 Kasım 2018 Pazar 18:16
Trabzonspor - Fenerbahçe Canlı Anlatım...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem kötü gidişatına 'dur' demek hem de moral bulmak istiyor.

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 18 maçlık galibiyet özlemini de sonlandırmayı hedefliyor.

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Toure, Hüseyin Türkmen, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwankaeme, Rodallega

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Ayew, Valbuena, Frey, Slimani

Mehmet TopalTrabzonsporFenerbahçeŞenol GüneşHasan Ali Kaldırım


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