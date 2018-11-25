Trabzonspor - Fenerbahçe Canlı Anlatım...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.



Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem kötü gidişatına 'dur' demek hem de moral bulmak istiyor.



Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 18 maçlık galibiyet özlemini de sonlandırmayı hedefliyor.



Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:



TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Toure, Hüseyin Türkmen, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwankaeme, Rodallega



FENERBAHÇE: Harun Tekin, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Ayew, Valbuena, Frey, Slimani



