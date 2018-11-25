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Trabzonspor-F.Bahçe U21 maçında kavga

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan U21 karşılaşmasında futbolcular arasında kavga yaşandı.

Spor / 25 Kasım 2018 Pazar 16:08
Trabzonspor-F.Bahçe U21 maçında kavga

Trabzonspor U21 Takımı bugün saat 13.00’da Fenerbahçe U21 Takımı ile Kadir Özcan Gençlik ve Geliştirme Merkezi’nde karşı karşıya geldi. 0-0 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın 52. dakikasında Trabzonspor’un kaçırdığı penaltı vuruşundan sonrası kale arkasındaki taraftarlarla Fenerbahçe kalecisi Abdullah Yiğiter arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Karşılaşmanın 90+3 dakikasında ise, sarı-lacivertli takımın kalecisi Abdullah ile bordo-mavili futbolcu arasında gerginlik oldu. Her iki takımın futbolcularının karıştığı olayda Trabzonspor’dan Koray Kılınç, Behlül Aydın, Ali Osman Karpanoğlu, Fenerbahçe’den ise Abdullah Yiğiter ve Abdullah Yerli kırmızı kart gördü.

Kırmızı KartTrabzonsporFenerbahçe


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