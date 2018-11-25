Sivas'ta puanlar paylaşıldı

MAÇTAN DAKİKALAR



10. dakikada sağ kanattan Torje’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Medjani’nin kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.



18. dakikada Torje’nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Bjarmysr’in şutu kaleci Gökhan’dan döndü. Yaşanan karambolde savunma topu kornere gönderdi.



29. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Medjani’nin defansın arkasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Robinho’nun ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş defansa çarparak direğin yanında dışarı çıktı.



31. dakikada ani gelişen atakta Kone’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Emre’nin şutu direğin yanında auta gitti.



35. dakikada Robinho’nun pasında topla buluşan Kone ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı direğin üstünden dışarı gönderdi.



53. dakikada Vedat Muriç’in pasında savunmanın arkasına sarkan Aminu’nun sağ çaprazdan şutunu kaleci Tolgahan direğin dibinden kornere gönderdi.



58. dakikada organize gelişen atakta sağ kanattan ceza sahasına çevirilen topta kale sahası içerisinde Torje’nin şutu üstten dışarı çıktı.



60. dakikada sağ kanattan Aminu’nun ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Vedat Muriç yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1



70. dakikada sol kanattan Boldrin’in ceza sahasına yerden gönderdiği topa Ziya’nın ters dokunuşu üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



77. dakikada Rybalka’nın kullandığı köşe vuruşunda seken topa arka direkte dokunan David Braz topu kafayla ağlara gönderdi. ’Var’ tarafından incelenen pozisyon sonrası hakem gol karar verdi. 1-1



86. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelede faul yapan Douglas ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



90+6. dakikada sol kanattan Robinho’nun ceza sahasına gönderdiği topta Papp’ın şutu kaleci Gökhan’dan döndü.



---KÜNYE---



Stat: 4 Eylül



Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx



Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas x, Bjarsmyr xx, David Braz xxx, Ziya xx, Hakan Arslan xx, Medjani x (Rybalka dk. 64 x), Torje x (Papp dk. 90 ?), Emre xx, Robinho xx, Kone x (Muhammet dk. 64 x)



Yedekler: Ali Şaşal, Uğur, Erdoğan, Aydın, N’Dinga, Cyriac, Rochet



Teknik Direktör: Hakan Keleş



Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Orhan xx, Brabec xx, Koray xx, Mehmet xx, Ali Çamdalı xx, Saadane xx, (Gladkyy dk. 90 ?), Boldrin xx, Samudio x (Süleyman dk. 60 x), Aminu xxx (Robin Yalçın dk.75 x), Vedat Muriç xxx



Yedekler: Ujkani, Talbi, Abdullah, Jach, Petrucci, Mustafa, Fink



Teknik Direktör: Okan Buruk



Goller: David Braz (dk. 77) (Demir Grup Sivasspor), Vedat Muriç (dk. 61) (Çaykur Rizespor)



Kırmızı kart: Douglas (dk. 86) (Demir Grup Sivasspor)



Sarı kartlar: (Demir Grup Sivasspor), Brabec, Boldrin, Gladkyy (Çaykur Rizespor)



