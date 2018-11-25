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İşte Trabzonspor-F.Bahçe maçının VAR Hakemi

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor’un bu akşam sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Spor / 25 Kasım 2018 Pazar 12:22
İşte Trabzonspor-F.Bahçe maçının VAR Hakemi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında bu akşam sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır. Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Yaşar Kemal Uğurlu ve Mustafa Emre Eyisoy yer alacak.

Hasan DoğanFenerbahçeMustafa Emre EyisoyYaşar KemalCüneyt Çakır


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