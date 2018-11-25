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Halis Özkahya hakkında karar verildi

Galatasaray - Konyaspor maçının 88. dakikasındaki "penaltı" kararının ardından Halis Özkahya'ya sezon sonuna kadar maç verilmeyeceği ortaya çıktı.

Spor / 25 Kasım 2018 Pazar 00:14
Halis Özkahya hakkında karar verildi
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Galatasaray - Konyaspor maçının 88. dakikasında verilen 'penaltı' kararının yankıları sürüyor.

Maçın orta hakemi Hüseyin Göçek ile VAR hakemi Halis Özkahya eleştiri yağmurunu tutulurken, özellikle Halis Özkahya pozisyonu tekrar izlemesine rağmen penaltıyı onaylamasıyla tepkileri üzerine çekti.

Futbol kamuoyu Özkahya'yı topa tutarken Merkez Hakem Kurulu'nun eleştirilere kayıtsız kalmadığı ortaya çıktı.

ARTIK MAÇ YOK

Yetkili bir ismin Beyaz Futbol'a özel paylaştığı bilgileri aktaran Ertem Şener, Halis Özkahya'nın sezonu kapattığını söyledi. Şener, Özkahya'ya ne saha içinde ne de VAR'da görev verilmeyeceği bilgisini paylaştı.

SAVUNMA İSTEDİ

Canlı yayında gelen bilgiyi de aktaran Şener, TFF görevlilerinin Özkahya'dan yazılı savunma istediğini söyledi.

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