Halis Özkahya hakkında karar verildi

Galatasaray - Konyaspor maçının 88. dakikasında verilen 'penaltı' kararının yankıları sürüyor.



Maçın orta hakemi Hüseyin Göçek ile VAR hakemi Halis Özkahya eleştiri yağmurunu tutulurken, özellikle Halis Özkahya pozisyonu tekrar izlemesine rağmen penaltıyı onaylamasıyla tepkileri üzerine çekti.



Futbol kamuoyu Özkahya'yı topa tutarken Merkez Hakem Kurulu'nun eleştirilere kayıtsız kalmadığı ortaya çıktı.



ARTIK MAÇ YOK



Yetkili bir ismin Beyaz Futbol'a özel paylaştığı bilgileri aktaran Ertem Şener, Halis Özkahya'nın sezonu kapattığını söyledi. Şener, Özkahya'ya ne saha içinde ne de VAR'da görev verilmeyeceği bilgisini paylaştı.



SAVUNMA İSTEDİ



Canlı yayında gelen bilgiyi de aktaran Şener, TFF görevlilerinin Özkahya'dan yazılı savunma istediğini söyledi.