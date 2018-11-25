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Fenerbahçe, Trabzon'dan eli boş döndü

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk eden Trabzonspor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak hem rakibi karşısındaki 17 maçlık galibiyet özlemine son verdi hem de ligde 4 aradan sonra kazandı.

Spor / 25 Kasım 2018 Pazar 21:42
Fenerbahçe, Trabzon'dan eli boş döndü
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk etti.

İkinci yarısı büyük heyecana sahne olan maçta Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

İLK YARIDA GOL OLMADI

Trabzonspor ilk yarıda rakibine karşı büyük üstünlük sağladı. Bordo-mavili takımın net pozisyonları hacardığı ilk 45 dakika 0-0 sona erdi.



TRABZON İKİNCİ YARI AÇILDI

Ev sahibi takım ikinci yarıya da etkili başladı. Kenardan gelen ortaya sol bek Novak harika bir kafa vuruşu yaptı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Golden sonra tam 7 net pozisyonu değerlendiremeyen bordo-mavililer, 75. dakikada Sosa'nın jeneriklik vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı.



8 YIL SONRA KAZANDILAR

Bu golden sonra Fenerbahçe ataklarını sıklaştırdı. Frey, mücadelenin 82. dakikasında farkı 1'e indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bordo-mavili takım 8 yıl (18 maç) sonra Fenerbahçe'yi yenmiş oldu.

Bu sonucun ardından Trabzonspor Süper Lig'de puanını 19'a çıkardı. Fenerbahçe ise ligde 13 puanda kaldı. Trabzonspor bir sonraki hafta deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise bir sonraki hafta sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

TrabzonsporBeraberlik


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