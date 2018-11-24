Mustafa Cengiz: Hakemler ve TFF derhal istifa etmelidir

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Atiker Konyaspor maçında yaşananların ardından bir basın toplantısı düzenledi.



Mustafa Cengiz yaptığı kısa açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nu tüm kurullarıyla istifaya davet etti.



SPORTİF BİR CİNAYET İŞLENMİŞTİR



Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:



''Dün sahada hepimizin gördüğü sportif bir cinayet işlenmiştir. Hem de dün kendi evimizde, kendi seyircimiz önünde takımıza hak gaspı yapılmıştır. Öncelikle hafızalarını iki haftalık süreçle tazelemek isterim. Göreve geldiğimizden bu yana, dostluk, eşitlik ve adalet beklentimizi sürekli vurguladık. Rakiplerimize ve TFF'ye hep dostluk mesajları verdik. Ne yazık ki bu yaklaşımımızın, zayıflık, basiretsizlik ve acizlik olarak algılandığını gördük. Bu yaklaşımımız, spor camiasında hak ettiği karşılığı görmedi. VAR uygulanmasının başladığı Süper Kupa Finali'nden bu yana, Galatasaray aleyhine sürekli ve düzenli haksızlıklar yapıldığını gördük. Bu kasıtlı eylemlerin sürekli tekrarlanarak, saha içerisinde seyirciyi tahrik ederek ne hedeflenmektedir? Hata değil kasıt olduğuna inanıyoruz.''







VAR KONUŞMALARINI İSTİYORUZ



''VAR sisteminde, derbide 87. dakikada oyuncuma uygulanan faul için Fırat Aydınus pozisyona bakmadı. VAR kayıtlarının açıklanmasını istedik, ceza kuruluna sevk edildik, gariptir ceza aldık. Konyaspor maçının 88. dakikasında yine VAR hakemleriyle bir karar alındı. Hakem görüntüleri izlemeye tenezzül etmedi. Dört dakika kulaktan iletişimle tahriklere neden oldu ve kararın dönmedi. Bu pozisyonda asla bir penaltı olmamalıydı. Dürüstlük şeffaflık gerektirir. Dürüst olmak için açık olmanız gerekir. Bu kavramlar şu anda karşılığını bulamamıştır. Sahadaki hakem ile VAR'ın konuşmasının derhal açıklanmasını istiyoruz.'



TFF TÜM KURUMLARIYLA İSTİFA ETMELİDİR



'TFF görevini yapmazsa, IFAB, FIFA ve UEFA nezninde harekete geçilecektir. Galatasaray'ın haklarını gasp eden üç hakem, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya derhal bu mesleği bırakmalıdırlar. TFF bu işlerin baş sorumlusudur. TFF, dünyanın gündemindeki 'Football Leaks' belgelerini neden gözardı etmektedir? Milli Takım, TFF yönetiminde küme düşmüştür. İçeride ve dışarıda Türk futbolunu temsil edememektedirler. TFF tüm kurullarıyla derhal istifa etmelidir. Bu istifa, Türk futbolunun gelişmesi için gereklidir.''