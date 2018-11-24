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Kartal fark attı

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Spor / 24 Kasım 2018 Cumartesi 21:10
Kartal fark attı
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Beşiktaş Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü'nün konuğu oldu. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 4-1 galip ayrılmayı başardı.

ADEM LJAJİC YILDIZLAŞTI

Son 2 Süper Lig maçında sahadan yenilgiyle ayrılan Beşiktaş bu haftayı 3 puanla kapattı ve zirve takibini sürdürdü. Maçta siyah-beyazlı takımı bir maestro gibi yöneten Adem Ljajic, 1 gol 1 asist yaparak gecenin yıldızlaşan ismi oldu.



GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Adem Ljajic, 27. dakikada Mustafa Pektemek ve 44. dakikada Güven Yalçın attı.

3-0 biten ilk yarının ardından Ankaragücü, Mustafa El Kabir'in 86. dakikada attığı golle farkı 2'ye indirdi. Son haftaların eleştirilen ismi Oğuzhan Özyakup, 88. dakikada maçın skorunu belirledi.



BEŞİKTAŞ HAFTAYA G.SARAY'LA KARŞILAŞACAK

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 21'e yükseltti. Ankaragücü ise 19 puanda kaldı. Beşiktaş, gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. MKE Ankaragücü ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

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