Ali Dürüst TFF'deki tüm görevlerinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst, federasyondaki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Ali Dürüst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF’deki görevlerinden istifa ettiğini belirtirken, gerekçesiyle ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.



Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi olan Ali Dürüst, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında dün oynanan ve 1-1 sonuçlanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltı kararının ardından, sarı-kırmızılı taraftarlarca TFF’den istifaya çağrılmıştı.