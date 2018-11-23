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Onur Kıvrak resti çekti

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve kaptanlığı elinden alınan Onur Kıvrak, açıklamada bulundu. Tecrübeli eldiven yaptığı açıklamada "Ben hakkımı helal ediyorum. Kulüp bul derlerse bulurum" dedi.

Spor / 23 Kasım 2018 Cuma 16:31
Onur Kıvrak resti çekti

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak ve Burak yılmaz'ın akıbetleri merak ediliyor.

Yönetimin aldığı kararda ısrarcı olduğu belirtilirken, bordo-mavililerin elinden kaptanlığı alınan ismi Onur Kıvrak'tan açıklama geldi.

SÜRECİ BEKLEYECEK

Bordo-mavili yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak konuştu.

Karadeniz Gazete'nin haberine göre;Onur Kıvrak, Trabzonspor'a hiçbir zaman ihanet etmediğini ve süreci bekleyeceğini söyledi.

'KULÜP BUL DERLERSE BULURUM'

Tecrübeli eldiven, takımda çok uzun zaman geçirdiğini belirtirken, 'Ne olursa olsun ben hakkımı helal ediyorum. Bana 'kulüp bul' derlerse de bulurum' diye konuştu.

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