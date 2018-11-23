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Kupada eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçlarının kura çekimi yapıldı.

Spor / 23 Kasım 2018 Cuma 14:50
Kupada eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi 23 Kasım Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Kulüp temsilcileri ile TFF yetkililerinin katılacağı kura çekimi saat 14.30'da başladı.

İŞTE EŞLEŞMELER
Nazilli Belediyespor - Göztepe
Ç.Rizespor - Balıkesirspor
Adana Demirspor - Başakşehir
Boluspor - Van Büyükşehir Bld.
Menemen Bld - Kasımpaşa
Sivas Belediyespor - Trabzonspor
Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor
Fatih Karagümrük - Akhisarspor
Altay - Kayserispor
Fenerbahçe - Giresunspor
Keçiörengücü - Galatasaray
Bodrumspor - Ankaragücü
Gençlerbirliği - Hatayspor
Ümraniyespor - 1461 Trabzon
Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği
Alanyaspor - Kahramanmaraşspor

Kura ÇekimiZiraat Türkiye KupasıMedipol Başakşehir


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