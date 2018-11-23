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'Hızlı Türkler' Piste Çıkıyor

İlk kez katıldığı Moto3 Valencia Grand Prix’inde birinci gelerek dünyada büyük yankı uyandıran 15 yaşındaki Türk sporcu Can Öncü, bir kez daha piste çıkıyor.

Spor / 23 Kasım 2018 Cuma 13:41
'Hızlı Türkler' Piste Çıkıyor

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan genç pilot, 25 Kasım Pazar günü Dünya Gençler Şampiyonası'nın son yarışında İspanya'nın bu kez Ricardo Tormo pistinde mücadele edecek. Bu yarışta Can'ın yine kendisi gibi başarılı ikizi Deniz Öncü de yarışacak.

Özel davetle katıldığı Valencia'daki Moto3 yarışında zafere sürerek grand prix kazanan en genç ve ilk Türk pilot unvanını alan Can Öncü bir kez daha piste çıkıyor. Yine İspanya'da yarışacak olan Can Öncü, bu kez Dünya Gençler Şampiyonası'nın 8'inci ve son ayak yarışında mücadele edecek. Ricardo Tormo pistindeki yarışta Can Öncü'nün ikizi Deniz Öncü de yer alacak.

MotoGP'nin alt yapısı olarak değerlendirilen Red Bull Rookies Cup'ta sezonu şampiyon ve ikinci tamamlayarak büyük başarıya imza atan Öncü Kardeşler, bu yarıştan da zaferle ayrılmak istiyor. Dünya Gençler Şampiyonası'nın son yarışı öncesi Can Öncü 69 puanla sekizinci, Deniz Öncü de 39 puanla 13'üncü sırada yer alıyor. Zirvede ise 180 puanla Raul Fernandez var.

Dünya Gençler Şampiyonası'nın son yarışında 24 Kasım Cumartesi günü sıralama antrenmanları yapılacak. 25 Kasım Pazar günü ise TSİ 13.00'da ilk yarış, TSİ 16.00'da ikinci yarış 18 tur üzerinden start alacak.

24 KasımRed BullYarışŞampiyonGrand Prix


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