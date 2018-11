Galatasaray Konyaspor ile yenişemedi!

Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında Galatasaray, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Galatasaray'ın golünü 69.dakikada Uğur Demirok kendi kalesine atarken Konyaspor'un golü 90.dakikada Skubic'in kullandığı penaltıdan geldi.



Galatasaray bu beraberlik ile puanını 24'e yükseltirken Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman ile çıktığı ilk maçında aldığı beraberlik ile puanını 18'e yükseltti.



MAÇTAN NOTLAR



Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahaya çıktı.



Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynanan maçın ilk 11'inde görev yapan, ancak lige verilen arada ülkesinin milli takımında sakatlık geçiren Faslı Younes Belhanda ile antrenmanda sakatlanan Sinan Gümüş, Atiker Konyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı.



Karşılaşmada bu futbolcuların yerine sakatlıkları geçen Fernando Reges ve Eren Derdiyok görev yaptı.



Milli takımlarda sakatlık yaşayan Serdar Aziz ve Ozan Kabak da yapılan tedavilerle maça yetiştirildi. Bu iki futbolcu da Atiker Konyaspor karşısında ilk 11'de yer buldu.



Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Mariano Filho, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Maicon Roque, Fernando Reges, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok ile başladı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo ve Muğdat Çelik yer aldı.



Galatasaray'da cezalı olan Garry Rodrigues, Badou Ndiaye ve Ryan Donk ile ameliyat edilen Emre Akbaba, maçta forma giyemedi.



FERNANDO 5 MAÇ SONRA KADRODA



Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges, sakatlığı nedeniyle son 5 resmi maçta giyemediği formasına kavuştu.



Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile oynanan müsabakada sakatlık geçiren Fernando, daha sonra bu kulvardaki Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Kayserispor karşılaşmalarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile yapılan 2 maçta görev alamadı.



Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Eren Derdiyok ise 4 resmi maçtan sonra forma giydi.



NAGATOMO YEDEK



Galatasaray'da tedavisi tamamlanan Japon futbolcu Yuto Nagatomo, maçın kadrosuna alındı.



Schalke 04 ile İstanbul'da oynanan ilk maçta aldığı darbe sonrası akciğer sönmesi teşhisiyle ameliyat edilen Nagatomo, sarı-kırmızılı takımın son 4 resmi maçında görev yapamadı.



Rahatsızlığı geçen Japon futbolcu, Atiker Konyaspor müsabakasında yedekler arasında oturdu.



TERİM LOCADAN TAKİP ETTİ



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından 10 maç men cezası verdiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakayı locadan izledi.



Geçen haftaki Kayserispor karşılaşmasında cezasının bir maçını çeken Terim, Atiker Konyaspor mücadelesinde de takımının başında yer alamadı.



Müsabakada sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin bulundu.



MUSLERA'NIN 300. MAÇI



Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Atiker Konyaspor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı takımdaki 300. resmi maçına çıktı.



Uruguaylı kaleci, 8. sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımda daha önce 245 Süper Lig, 31 UEFA Şampiyonlar Ligi, 13 Ziraat Türkiye Kupası, 6 TFF Süper Kupa ve 4 UEFA Avrupa Ligi maçında görev aldı.



Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla resmi maça çıkan ve 11 kupayla en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu rekorlarına sahip.



AYKUT KOCAMAN KALDIĞI YERDEN BAŞLIYOR



Atiker Konyaspor'da ikinci dönemini 2016-2017 sezonun son haftasındaki Galatasaray maçıyla kapatan Aykut Kocaman, yeşil-beyazlı takım ile üçüncü dönemine yine sarı-kırmızılı ekiple yapılan maçla başladı.



Hafta içinde resmi sözleşme imzalayarak Atiker Konyaspor'da üçüncü kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Kocaman, 538 gün sonra yeşil-beyazlı takımın başında maça çıktı.



TARAFTARLARDAN DEMİRÖREN'E TEPKİ



Galatasaraylı taraftarlar karşılaşma öncesinde TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e tepki gösterdi.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Yeter Yıldırım Demirören" şeklinde tezahürat yaptı.



Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e de sevgi gösterisinde bulundu.



ATLI POLİSLER GÖREV YAPTI



Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşma için geniş güvenlik önlemleri alındı.



Stat çevresinde görev alan güvenlik görevlilerinin arasında atlı polislerin de olması dikkati çekti.



.